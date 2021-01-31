شكرا لقرائتكم خبر عن سيلينا جوميز تحتفل بإصدار أغنيتها الجديدة Baila Conmigo بطريقة مختلفة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة العالمية سيلينا جوميز، بإطلاق أغنيتها الجديدة Baila Conmigo، على طريقتها الخاصة، حيث وثقت لحظات الاحتفال بلقطات مصورة شاركتها مع معجبيها، والتى ظهرت فيها وهي تغمس أصابعها فى كيكة تم تصنيعها خصيصًا لها.

وواصلت جوميز احتفالها بالعرض الأول لأغنيتها المنفردة الجديدة Baila Conmigo بحفلة راقصة مفعمة بالحيوية في المنزل مع عدد قليل من زملائها فى غرفتها الخاصة.

وظهرت النجمة صاحبة الـ 28 بعد انتهائها من الرقص فى المطبخ برفقة اصدقائها، إلى المطبخ للحصول على كعكة مصنوعة خصيصًا، والتي تضمنت اسم اغنيتها ورقصة السالسا الشهيرة.

ويتنظر الملايين من محبى النجمة العالمية سيلينا جوميز إطلاق ألبومها الغنائى الجديد كذلك وسط ترقب كبير من قبل وسائل الاعلام الفنية حول العالم ، وفاجأت النجمة الشهيرة البالغة من العمر (28 عامًا) بالكشف عن الموعد الرسمى لأطلاق ألبومها الجديد "REVELACIÓN"، حيث حددت جوميز يوم 12 مارس المقبل لإطلاقه.

ونشرت سيلينا جوميز على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" صورة جديدة ظهرت بها النجمة الشهيرة مرتديه فستان سهرة طويل بإحدى درجات اللون الأزرق، بينما كانت تقف على طاولة طعام، وأعلنت فى تعليق باللغة الإسبانية أن ألبومها "REVELACIÓN" سيتم إطلاقه رسميًا يوم 12 مارس المقبل.