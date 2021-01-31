شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة عودة حنان ترك للتمثيل والأضواء من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار الأيام القليلة الماضية، انتشرت العديد من الأخبار التي تفيد بعودة النجمة المعتزلة حنان ترك للتمثيل والأضواء من جديد، وأنها تواصل حاليًا قراءة عدة سيناريوهات لاختيار أحدها لتكون عودتها مميزة بحسب ما نشرته العديد من المواقع الإخبارية.

"الخليج 365"، تواصل مع الصديقة المقربة للنجمة حنان ترك، والتى تربطها بها علاقة وطيدة، ومختلفة منذ أن تركت الممثلة المعتزلة الحياة الفنية تمامًا، حيث يتلقى الاثنان الدروس الدينية وجلسات النقاش المستمرة معًا، وأكدت فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن النجمة حنان ترك تتواجد هذه الأيام فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قررت الذهاب إلى هناك للاستقرار بلا عودة، ونقلت حياتها بالكامل هناك بصحبة أولادها وزوجها.

وأضافت الصديقة المقربة للنجمة حنان ترك، أن الفنانة المعتزلة تعيش بصحبة أولادها مع أهل زوجها شقيق القيادى الإخوانى حسن مالك بالولايات المتحدة، نافية تماما عودة ترك للتمثيل وكذلك لمصر من الأساس خلال هذه السنوات، واصفة عودتها للتمثيل من جديد بالأمر المستحيل للغاية.

يذكر أن أخر تواجد للفنانة المعتزلة حنان ترك فى السينما كان من خلال فيلم "المصلحة"، من بطولة النجمين أحمد السقا وأحمد عز، وفى الدراما التليفزيونية كان من خلال مسلسل "أخت تريز"، والعملين كانا عام 2012.