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نقابه المهن التمثيلية تهنئ الفائزين فى مسابقة "اصنع فيلمك"

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القاهرة - سامية سيد - قدمت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى بالتهنئة لأبطال الفيلم الحائز على جائزة الصقر الذهبى لأفضل فيلم فى مسابقة اصنع فيلمك فى زمن الكورونا وهو فيلم "عابد" بطولة وإنتاج أحمد إبراهيم و اخراج محمود يوسف ومدحت عبدالله، وجائزة لجنة التحكيم في مسابقة أفلام المقيمين للمخرج المصرى محمد سمير عن فيلم "عشرة" بطولة محمد بركات و محمد سمير مخرج منفذ محمد فرج.

 

وتدور فكرة فيلم "عابد" حول شاب يعاني من عيب خلقي الشفاه الأرنبية ويتعرض لكثير من التنمر والإهانات بسببها وتأتي وتفرض الكمامات ليجد عابد نفسه لأول مرة ملاذه وراحته ويشعر أن مثله مثل الجميع بعد أن أخفت الكورونا تشوه وجهه كما أخفت وجوه الجميع ثم تتصاعد الأحداث لنشاهد مفاجأة غير متوقعة في نهاية الفيلم.

 

فيلم "عابد" تأليف نهى سعيد واخراج مدحت عبد الله وبطولة أحمد إبراهيم ويشارك في بطولته كوكبة من الفنانين العرب، وتقوم الفنانة الإماراتية عهود النويس بدور البطولة النسائية  والفنان الإماراتي عبدالحميد البلوشي والفنان السوري عمر أبو الفضل والفنان المغربي مهدي بوخريص والفنان التونسي نيزار بن خضرا، والفنان المصري محمد كمال والفنان الإماراتي احمد القبيسي، وموسيقى تصويرية لشريف الوسيمي.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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