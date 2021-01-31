شكرا لقرائتكم خبر عن نقابه المهن التمثيلية تهنئ الفائزين فى مسابقة "اصنع فيلمك" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قدمت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى بالتهنئة لأبطال الفيلم الحائز على جائزة الصقر الذهبى لأفضل فيلم فى مسابقة اصنع فيلمك فى زمن الكورونا وهو فيلم "عابد" بطولة وإنتاج أحمد إبراهيم و اخراج محمود يوسف ومدحت عبدالله، وجائزة لجنة التحكيم في مسابقة أفلام المقيمين للمخرج المصرى محمد سمير عن فيلم "عشرة" بطولة محمد بركات و محمد سمير مخرج منفذ محمد فرج.
وتدور فكرة فيلم "عابد" حول شاب يعاني من عيب خلقي الشفاه الأرنبية ويتعرض لكثير من التنمر والإهانات بسببها وتأتي كورونا وتفرض الكمامات ليجد عابد نفسه لأول مرة ملاذه وراحته ويشعر أن مثله مثل الجميع بعد أن أخفت الكورونا تشوه وجهه كما أخفت وجوه الجميع ثم تتصاعد الأحداث لنشاهد مفاجأة غير متوقعة في نهاية الفيلم.
فيلم "عابد" تأليف نهى سعيد واخراج مدحت عبد الله وبطولة أحمد إبراهيم ويشارك في بطولته كوكبة من الفنانين العرب، وتقوم الفنانة الإماراتية عهود النويس بدور البطولة النسائية والفنان الإماراتي عبدالحميد البلوشي والفنان السوري عمر أبو الفضل والفنان المغربي مهدي بوخريص والفنان التونسي نيزار بن خضرا، والفنان المصري محمد كمال والفنان الإماراتي احمد القبيسي، وموسيقى تصويرية لشريف الوسيمي.