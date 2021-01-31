شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز تصريحات ماجد الكداوني فى سهرانين.. مكالمة الزعيم وسر لقب مون بيه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ماجد الكدواني يتصدر تريند جوجل

تصدر الفنان ماجد الكدوانى تريند جوجل بسبب تصريحاته التى كشفها فى برنامج "سهرانين" مع النجم أمير كرارة المذاع على قناة on، وكشف الفنان ماجد الكدوانى تفاصيل مكالمة خاصة جمعته بالنجم عادل إمام حدثت فى 2004 بعد طرح فيلم "جاى فى السريع " الذى لم يحظى بنجاح جماهيرى لأسباب ترجع للتسويق، فقال ماجد خلال لقائه ببرامج "سهرانين" مع أميرة كرارة، "كنت قاعد فى البيت مكتئب جدا ولقيت التليفون بيرن رقم غريب بس مميز رديت، لقيت حد بيقولى أنا عادل إمام".

نصيحة عادل إمام لـ ماجد الكدواني

وأضاف ماجد الكدوانى، عادل إمام قال لى: "بص يا ماجد مثل وبس وسيب السوق هو اللى يحدد قيمتك وأوعى تزعل من فشل إيرادات فيلم أنا عرضت قبل كدا فى صالة فاضية، وأضاف ماجد أن مكالمة الزعيم كانت نصيحة لن ينسها طوال عمره، مشيرا أنه ذهب بعدها للزعيم فى المسرح وقال له "ربنا نزل الكلام اللى عاوزه يوصلنى على لسانك".



ماجد الكدواني

ماجد الكدواني يكشف عن الاسم السرى الذى أطلقه عليه بيومى فؤاد

ومن ضمن التصريحات التى قالها ماجد الكدوانى هو الكشف عن الإسم السرى الذى أطلقه عليه بيومى فؤاد، الذى قال: "أصل ماجد كان ابن ناس أوى كدة والوحيد اللى معاه عربية فينا وكان يرتب فلوسه فى المحفظة وتطلع منها بتلمع عشان كدا كنت بقول عليه "مون بيه".

وعن كلمة "ماذا بعد؟"، التى أصبحت نهج ماجد الكداونى فى حياته قال: "جملة اتقالت لى من دكتور عظيم فى معهد الفنون المسرحية، كان اسمه الدكتور عبدالرحمن عرنوس، وبعد ما خلصت من فنون جميلة وطلبونى فى معهد ألفنون المسرحية، وأنا فى امتحانات القبول قل لي تعال عأوز أقولك على حاجة فقال لى (وماذا بعد) وبعدين مشي، قولتله طب يعنى إيه؟ فقالى خلى الكلمة دى حلقة فى ودنك".