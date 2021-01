شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة نجمة البوب صوفى زيون عن عمر يناهز 34 عاما.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت نجمة البوب ​والمنتجة صوفى زيون المعروفة باسم صوفى " SOPHIE " عن عمر يناهز 34 عاما وذلك فى "حادث مروع" ، و هو الخبر الذى تصدر عددا كبيرا من المواقع الشهيرة وأبرزها "CNN" و"بى بى سى نيوز " و"اس ويكلى ".

وجاء فى البيان المنشور على تويتر: "لقد توفيت الجميلة صوفى بشكل مأساوى بعد حادث مروع، وقد صوفى توفيت فى منزلها بالعاصمة اليونانية أثينا الساعة الرابعة فجرا".



صوفي

عملت صوفى مع عدد من أهم نجوم الغناء فى العالم ، ومن أبرزهم مادونا و جاء تعاونهما فى عام 2015 فى إنتاج أغنية "Bitch، I'm Madonna" ، ثم تعاونت الراحلة صوفى مع النجمة العالمية Charli XCX فى ألبوم " Vroom Vroom " .

و قد حصل ألبوم صوفى الأول و الذى اطلق فى لعام 2018 بعنوان " Oil of Every Pearl's Un-Insides " على ترشيح الموسيقى لجائزة جرامى لفئة " Best Dance/Electronic Album " .