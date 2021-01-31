شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تعود بعمل جديد بعد غياب بالتعاون مع محمد رحيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الملحن محمد رحيم، عن تعاونه مع النجمة شيرين عبد الوهاب في أغنية جديدة، تعود من خلالها للجمهور بعد غياب عن تقديم ألبومات وأغانى جديدة، منذ آخر أغانيها "مش قد الهوي" والتي قدمتها أبريل الماضي، وهي من ألحان محمد رحيم، وكلمات الشاعر محمد الغنيمي، وتوزيع الموسيقي أحمد إبراهيم، ونشر رحيم، صورة قديمة تجمعه مع شيرين، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "أنتظرونا قريبًا إن شاء الله".



محمد رحيم

كانت الفنانة شيرين عبد الوهاب طرحت أيضًا في الآونة الأخيرة، كليب أغنية "مصر أرض الجمال"، من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى، توزيع أمير سمير وإيهاب سمير، هندسة صوتية محمد إسماعيل، وقد هنأت فيها الشعب المصري وشعوب العالم بالعام الميلادي الجديد، وقد هدفت الأغنية أيضًا للترويج للسياحة في مصر، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.



محمد رحيم وشيرين

وخطفت النجمة شيرين عبد الوهاب الأنظار في أحدث ظهور لها، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للمطربة شيرين لاقت رواجا كبيرا بين معجبيها على منصات السوشيال ميديا، وتألقت شيرين في إطلالة أنيقة، حيث ظهرت مرتدية ملابس كاجول شتوية تميزت باللون الأسود، إلى جانب حذاء رياضي أسود، وأكملت إطلالتها بحقيبة يد سوداء متناسقة مع ملابسها.

وفي وقت سابق، ظهرت النجمة شيرين عبد الوهاب فى صورة جديدة لها متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أشهر من غيابها عن جمهورها عقب قرارها مقاطعة السوشيال ميديا، بخسارة واضحة فى وزنها، وذلك بعد آخر ظهور لها بصحبة زوجها الفنان حسام حبيب فى أغسطس الماضى بعد شائعات مشاجرتهما وانفصالهما، والتي جاءت أهم التعليقات عليها وقتها خاصة بوزن شيرين الزائد.