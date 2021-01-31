أصالة تكشف عن 3 دول تتمنى أن تُدفن فيها.. ليس بينها سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الفنانة السورية أصالة، لأول مرة، عن الدولة التي تتمنى أن تدفن فيها عند وفاتها، والمفاجأة أن موطنها الأصلي لم يكن من ضمن الخيارات.

وقالت أصالة، في تسجيل صوتي لبرنامج ET بالعربي، إنها تتمنى أن تدفن في السعودية أو مصر أو البحرين.

وتطرقت المطربة صاحبة الـ52 عاما للحديث عن الوفاة بعد عودة العديد من الفنانين السوريين لموطنهم في صندوق خشبي من أجل أن يدفنوا فيه.



وتجمع علاقة مميزة أصالة بشعوب الدول العربية، خاصة السعودية ومصر، حيث إن الأولى تشهد أغلب وأهم حفلات الفنانة الشهيرة، أما الثانية فكانت موطن زوجها السابق طارق العريان.

وأعلنت أصالة انفصالها عن طارق العريان في يناير/ كانون الثاني 2020، بعد زواج استمر 12 عاما، وأنجبت منه طفلين توأم، آدم وعلي.

خلال تصريحاتها للبرنامج التلفزيوني، تطرقت أصالة للحديث عن سبب حذفها للمنشور الذي يتضمن صورة طليقها طارق العريان مع عارضة الأزياء نيكول سعفان من حسابها على موقع "أنستقرام" Instagram.

وقالت: "حذفت الصورة لأنني لا أريد أن أراها على حسابي مرة أخرى وأنا أتصفحه وأشعر بالانزعاج"، مشيدة بدور مواقع التواصل في إظهار جوانب البشر الحقيقية، معتبرة أن هذا هو سبب تعبيرها عن كل ما يدور في خاطرها من خلال السوشيال ميديا.

أصالة كشفت أيضا أنها بدأت بالفعل في كتابة مذكراتها بالتعاون مع صديقة كاتبة، بهدف توضيح بعض الأمور وكشف حقيقة بعض الأشخاص.

وأضافت المطربة مازحة: "من الممكن أن تتحول المذكرات إلى فيلم هندي"، في إشارة إلى أن ما حدث معها يشبه الأفلام الهندية.

وعن ردود الفعل حول هذه الخطوة، قالت إنها لا تسعى لإرضاء الناس جميعا ومن يشبهونها حقا سيتفاعلون معها ويساندونها.

وتستعد أصالة لإحياء حفل غنائي لأول مرة مع الفنانة شيرين عبدالوهاب على مسرح المجاز في الشارقة بالإمارات الجمعة 19 فبراير/ شباط.