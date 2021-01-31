7 أشياء لا تعرفونها عن بيونسيه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتحــــــــــرد: ولدت المغنية العالمية بيونسيه، واسمها الحقيقي (جيزيل نولز كارتر) في 4 سبتمبر 1981 في هيوستن. بدأت مسيرتها الموسيقية مع فرقة (ديستنيز تشايلد) لموسيقى (آر آند بي)، والتي حققت نجاحاً كبيراً في أواخر التسعينات.

في عام 2003، أصدرت بيونسيه أول ألبوم منفرد لها بعنوان: Dangerously in Love” وحصلت على عدة جوائز (غرامي) نتيجة لنجاحاتها الغنائية العالمية، كما دخلت عالم التمثيل في أفلام مثل

The Pink Panther وCadillac Records وDreamgirls. في عام 2008، تزوجت من مغني الراب ورجل الأعمال جاي زي، ولديهما الآن ثلاثة أطفال ويعتبر زواجهما من أقوى الزيجات في عالم المشاهير. ورغم كل ما عرفتموه، لكن إليكم 7 أشياء عن حياة بيونسيه، لا يعلم بها كثيرون:

1 – سطرت بيونسيه هي وزوجها جاي زي اسميهما في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كزوجين يحققان أعلى أرباح، حيث تمكنا في عام واحد من جني 122 مليون دولار.

2 – في عام 2010، خلال حفل توزيع جوائز غرامي، أصبحت بيونسيه أول فنانة على مستوى العالم تفوز بست جوائز في ليلة واحدة.

3 – كان ألبومها Beyoncé، هو الألبوم الأسرع مبيعاً في تاريخ iTunes Store.

4 – عندما كانت بيونسيه في السابعة من عمرها غنت أغنية جون لينون (تخيل) وفازت في عرض للمواهب.

5 – بعد النجاح العالمي لأغنيتها Bootylicious، أضيفت الكلمة إلى قاموس أكسفورد للغات.

6 – احتفل زوجها بأمومتها احتفالاً خاصاً، فعندما كانت ابنته بلو آيفي تبلغ من العمر يومين فقط، سجل جاي زي أغنية Glory، وتضمنت بكاء الفتاة الصغيرة فيها.

7 – إضافة إلى أنها فنانة ناجحة للغاية، تمتلك بيونسيه ماركة ملابس تسمى House of Deréon، وعطرين هما: Heat and Pulse.