فن ومشاهير

صورة لرسالة بخط يد رجاء الجداوي لابنتها

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: كشفت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، عن رسالة قديمة ودعاء بخط يد والدتها. ونشرت صورة من الرسالة عبر الحساب الرسمي لوالدتها الراحلة على إنستغرام.

وحملت الرسالة التي كتبتها الراحلة رجاء الجداوي لابنتها بمناسبة عيد ميلادها: “إن شاء الله وبإذنه عيد ميلاد نور عيني وقلبي وروحي.. ابنتي الغالية أميرة.. يا رب تحفظها وتبارك فيها وتبعد عنها كل شر وكل أذى، وتسعدها وحقق لها كل أحلامها وأمانيها في نفسها وفي ابنتها”.

وتوفيت الفنانة رجاء الجداوي، في 5 يوليو 2020، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس المستجد.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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