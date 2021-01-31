اتهام نسليهان اتاغول بتعاطي المخدرات.. غضب فاعتذار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أثار البرنامج التلفزيوني التركي “إذا لم أخبرك” حفيظة جمهور نسليهان اتاغول التي انسحبت أخيراً من مسلسل “#ابنة السفير”، حيث تم التلميح إلى أنّ سبب انسحاب نسليهان من المسلسل هو تعاطيها المخدارت، وأنّ إفراطها في التعاطي سبّب فقدان وزنها لدرجة الهزال، و ظهور الهالات السوداء واضحة تحت عينيها.

ودخلت مقدمة البرنامج في جدال مع زميلها، مؤكدة أنّها تلقت أكثر من رسالة من روّاد موقع التواصل الاجتماعي الذين أكدوا ذلك، في حين دافع زميلها عن نسليهان، وأكد أن هناك طبيباً مختصاً أطلّ في الاعلام وتحدث عن مرضها النادر.

البرنامج وبعد الانتقادات التي وجهت له قدّم اعتذاراً لنسليهان ولجمهورها.

من جهة أخرى، استاء جمهور المسلسل من المشهد الذي ورد في الحلقة الماضية بعد انسحاب نسليهان وأوراز كايجلار، حيث ظهر شخص يمسح الزجاج بجريدة عليها صورة الممثلين في دورهما الذي كان بالمسلسل، واعتبر المشهد إهانة لهما، وان هذا دليل على وجود حلافات بين الشركة المنتجة والأخيرين.

ووضع المتابعون هذا التصرّف بأنّ الشركة أرادت الانتقام منهما بهذه الطريقة لأنهما تسببا بخسائر، بينما دافع آخرون عن هذا المشهد بأنّ أهل القرية أصبحوا يكرهون نارة لأنّها خذلت سنجار وتخلت عنه.