أبل تنافس نتفليكس وأمازون بفيلم ثمنه 25 مليون دولار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اشتعلت المنافسة بين شبكات الترفيه الإلكتروني مؤخرا، ما دفع شركة أبل لإنفاق 25 مليون دولار لشراء فيلم جديد للتغلب على نتفليكس وأمازون.

العملاق الأمريكي أبل دفع هذا المبلغ الضخم لشراء فيلم "Children of Deaf Adults" في مهرجان صندانس السينمائي الافتراضي 2021، وهي أكبر صفقة على الإطلاق في هذا الحدث، وفقا لما نشرته صحيفة "فرايتي".



تدور أحداث الفيلم حول طالبة في المدرسة الثانوية تدعى "روبي"، تتمتع بشخصية جذابة ومتماسكة، وهي الشخص الوحيد الذي يسمع في عائلتها.

وتلعب "روبي" دورا حاسما في الحياة اليومية لعائلتها باعتبارها الشخص الوحيد الذي يسمع في المنزل، ويقودها حلمها في الغناء إلى فرصة منحة دراسية تفرض خيارا يغير حياتها؛ وعليها أن تختار بين دعم عائلتها أو السعي وراء أحلامها للعمل في مجال الموسيقى.

صحيفة "فرايتي" قالت إن "شراء الفيلم جاء من خلال حرب مزايدة مع أمازون، التي كانت حريصة على شراء الفيلم، لكن ربما لم يكن لديها فرصة نظرا لوجود بعض الأعباء، كما أظهرت منصة نتفليكس اهتماما في مرحلة ما".







مخرج العمل سيان حيدر علق قائلا: "لقد تأثرت كثيرا بردود الفعل على الفيلم، وأنا متحمس جدا لأنني وجدت شريكا في شركة أبل العملاقة التي أحبت هذا الفيلم، كما أنها ملتزمة بإيصاله إلى أكبر عدد من الجمهور بطريقة مدروسة وذات مغزى".

وأكد أن فريق عمل الفيلم بأكمله ممتن أيضا لمهرجان "صندانس"، لكونه جزءا من رحلة الفيلم.

وتابع: "آمل أن يساعد هذا الفيلم والدعم القوي من العملاق الأمريكي أبل في فتح بعض الأبواب وتمهيد الطريق لمزيد من القصص التي تركز على شخصيات من مجتمع الصم والمعاقين".

تؤدي إيميليا جونز دور "روبي"، ومعها كل من أوجينيو ديربيز، وتروي كوتسور، وفيرديا والش-بيلو، ودانييل ديورانت، وإيمي فورسيث، وكيفن تشابمان، ومارلي ماتلين كوستار. والمخرج سيان حيدر.



