شكرا لقرائتكم خبر عن 10 صور لـ محمد رمضان بالجلباب الصعيدى من كواليس مسلسل موسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك النجم محمد رمضان بشكل يومي تقريبًا جمهوره ومتابعيه بصور من كواليس تصوير مسلسله الجديد "موسى" والذي ينافس به فى موسم رمضان المقبل، والذي يوصفه بأنه ملحمة منتظرة، وظهر في كل الصور مرتديًا الجلباب الصعيدي، فهو يؤدي دور شاب صعيدي، وكان آخر الصور ما نشرها مخرج العمل محمد سلامة خلال تواجدهم فى لوكيشن التصوير بمنطقة جبل الدهشنة فى محافظة سوهاج.



محمد رمضان ومخرج ومؤلف مسلسل موسى



محمد رمضان



أحد مشاهد المسلسل

واعتاد محمد رمضان، قبل عرض أى عمل فنى، نشر صور من كواليس التصوير، وتشويق جماهيره ومتابعيه، ومنذ بداية تصوير مسلسل "موسى" وهو حريص علي ذلك مع جمهوره، حيث نشر مجموعة صور خلال استعراض مهارته مع الحصان، وصور أخرى تجمعه بمخرج العمل ومؤلفه وخلال استعداده لأداء أحد المشاهد.



محمد رمضان



رمضان ومحمد سلامة و ناصر عبد الرحمن



محمد رمضان مع محمد سلامة

مسلسل موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار صعيدى.



رمضان في الكواليس



تصوير مسلسل موسي



رمضان في المسلسل

وقدم محمد رمضان مسلسل "البرنس" فى رمضان الماضى، تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، احلام الجريتلى ومحمد جمعة وأيمن عزب وعلاء زينهم وآية سليم وإنتاج شركة سينرجى.