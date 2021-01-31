المخرج المصري خالد يوسف يعلن إصابته بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الأحد 31 يناير 2021

أعلن النائب البرلماني السابق والمخرج المصري خالد يوسف، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقًا لنتيجة التحاليل التي أجراها، لافتًا إلى أنه رغم الإصابة بالفيروس التاجى، لكنه لا يشعر بأي أعراض مرضية.



وكتب خالد يوسف عبر حسابة الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك، "استلمت الآن نتيجة فحص كورونا ..الحمد لله الذي لا يحمد علي مكروه سواه.. قعدت أنأ علي نفسي إني طول الوقت على سفر ولم أصب بكورونا.. وأديني بعد طول صمود أصبت بالفيروس.. والحمد لله لا أشعر بأي أعراض من اللي بيقولوا عليه.. دعواتكم ان تمر بسلام".

وطالب المخرج خالد يوسف، متابعيه بالدعاء لشقيقه الذى أصيب أيضًا بفيروس كورونا، والذى ما زالت حالته حرجة، حيث كتب :"دعواتكم لشقيقي الذي مازالت حالته حرجة".