“قلبي يا قلبي” في عامها الأوّل.. جرعة فائضة من الحب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: مرّت سنة على طرح أغنية “قلبي يا قلبي” للنجمة اللبنانية نانسي عجرم، حيث صدرت الأغنية في 31 كانون الثاني/يناير من العام 2020. في هذه المناسبة نشرت نانسي رابط الأغنية عبر صفحتها بموقع “تويتر” وعلقّت قائلةً: “من سنة متل اليوم.. قلبي يا قلبي”.

ورغم مرور هذه المدّة على إصدارها إلّا أن الأغنية لا تزال تحصد الأصداء الإيجابية بين الناس، وتحافظ على تصدّرها المراتب الأولى في سباق الأغاني اللبنانية والعربية الأكثر استماعًا وطلبًا من الجمهور في الوطن العربي.

كما تستمر نانسي بتلقي التعليقات والرسائل الإلكترونية التي يعرب من خلالها محبّوها عن إعجابهم بالأغنية والكليب، حيث يتفق الأغلبية على أنها قدّمت أنجح أغنية باللهجة اللبنانية خلال العام 2020.

وعلى صعيد الأرقام، حقق كليب الأغنية أكثر من 35 مليون مشاهدة في سنة واحدة، لتكون بذلك أغنية “قلبي يا قلبي”، الأغنية اللبنانية الأعلى مشاهدةً في 2020.

أغنية “قلبي يا قلبي” أشبه بالحلم الرومانسي، تحمل جرعة فائضة من الحب، فأبصرت النور في خلطة جمعت الإحساس بالأداء، والكلمة الرقيقة واللحن الهادئ.

أمّا الكليب فقدمته نانسي بفكرة بسيطة بعيدة عن التكلف، فأتت الصورة مكملة للعمل، اذ قامت نانسي بتصوير نفسها بكاميرا الفيديو، وتعترف بمشاعرها لجبيبها في لقطات عفوية لامست قلوب ملايين العشاق من جمهورها حول العالم.

نفيد بالذكر أن أغنية “قلبي يا قلبي” من كلمات وألحان نبيل خوري وتوزيع باسم رزق، استديو جو بارودجيان وميكس وماستر ايلي بربر، أمّا الكليب المصوّر الخاص بها فيحمل توقيع المخرج رجا نعمة.