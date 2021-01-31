شكرا لقرائتكم أبل مسلسل من "آبل" عن صعود شركة "ويوورك" المثير وهبوطها المدوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعدّ خدمة "آبل تي في" مسلسلاً قصيراً عن شركة "ويوورك" العملاقة في مجال تشارك المكاتب التي شارفت على الإفلاس بعدما أثارت حماسة كبيرة في وول ستريت، مع جاريد ليتو بدور رئيس الشركة السابق آدم نيومان.

رئيس الشركة السابق آدم نيومان

وذكرت "آبل تي في" في بيان أمس الجمعة، أن مسلسل "ويكراشد: ذي رايز أند فال أوف ويوورك" (انهرنا: صعود وهبوط ويوورك) سيعرض "صعود ويوورك الذي طُبع بالجشع وسقوطها الحتمي".

وقد أنشئت "ويوورك" في 2010 على أساس نموذج قائم على تشارك المكاتب ويجمع بين المرونة والأجواء التشاركية الودّية.

واستقطبت "ويوورك" بصورتها الدينامية الابتكارية، سريعاً، المستثمرين حتى إن قيمتها التقديرية النظرية بلغت 47 مليار دولار في يناير 2019.

وكانت المجموعة تحضر لدخول بورصة نيويورك في خطوة رافقتها ضجة كبيرة. لكن في غضون بضعة أسابيع، شهدت مسيرة "ويوورك" فصولاً كارثية لدرجة أنها اضطرت لإلغاء إدراج أسهمها في البورصة نهاية سبتمبر 2019.

من مكاتب ويوورك في سان فرانسيسكو

وكانت تسود مخاوف في وول ستريت إزاء نموذج "ويوورك" الاقتصادي وربحيتها، مع قلق خاص حيال حوكمتها.

واضطرت مؤسسة "سوفتبنك" اليابانية، أبرز المساهمين في "ويوورك"، إلى ضخ مليارات الدولارات ما دفع برئيس الشركة الأميركية آدم نيومن إلى الاستقالة.

ويشارك الممثل جاريد ليتو، الحائز جائزة أوسكار، في العمل مع الممثلة آن هاثاواي الحائزة أيضاً جائزة أوسكار. وهي ستؤدي دور ريبيكا زوجة آدم نيومان وشريكته في تأسيس "ويوورك" التي اضطرت بدورها لترك المجموعة سنة 2019.