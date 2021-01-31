شكرا لقرائتكم خبر عن زيزى البدراوى بدأت كومبارس فى الطفولة وابتعدت عن السينما 18 عام.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى وفاة الفنانة زيزى البدراوى، اليوم الأحد الموافق 31 يناير، والتي ارتبط ظهورها على الشاشة بالأدوار الرومانسية في السينما المصرية، كما تألقت أيضا في الدراما التليفزيونية من خلال العديد من المسلسلات الدرامية الناجحة، واستطاعت أن تجعل اسمها ضمن قائمة نجمات جيلها بعد أن حفرت أسمها بالأعمال المميزة التي قدمتها خلال مشوارها الفني.

لم تكن بدايتها في السينما سهلة، فالفنانة زيزي البدراوى أول مشوارها كانت "كومبارس" حيث كان أول ظهور لها في فيلم "أربع بنات وضابط" وهي بعمر 10 سنوات، وظهرت وهي تمسك بآلة الإيقاع "الدف" وراء لبلبة عندما كانت طفلة أيضا وهي تغني في الملجأ.

ورغم نجاحها الكبير في السينما المصرية من خلال العديد من الأفلام منها، أحلام البنات، احنا التلامذة، البنات والصيف، السبع بنات، وغيرها، الا أنها ابتعدت بشكل مفاجئ عن السينما لمدة 18 عام واتجهت إلى الدراما، وأوضحت ذذلك في لقاء تلفزيونى بأن السبب هو اهتمامها بالدور وليس بطوله، وبسبب قبولها بأدوار ثانية وليس بطولة فبدأت أدوارها تتجه للانحصار في دور سنيدة البطل وهو الامر الذى رفضته وبنفس الوقت كانت بدايتها في الدراما مما ساعدك على رفض كل الأفلام التي تعرض عليها.

وتوفيت الفنانة زيزى البدراوى فى نهاية عام 2013 ، إثر تعرضها لأزمة صحية ونقلت لإحدى المستشفيات وكانت تعانى من مرض سرطان الرئة، وتلقت رعاية بعض الفنانات المقربين لها وهم، ميرفت أمين، رجاء الجداوي، دلال عبد العزيز، نهال عنبر ويسرا وإلهام شاهين، وبعد قضاء شهر داخل المستشفى خرجت وذهبت لمنزلها لتنتهى حياتها على فراشها.