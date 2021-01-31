شكرا لقرائتكم خبر عن "قطعة من القفص الصدرى" كلمة السر فى جراحة حورية فرغلى بأمريكا.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سافرت فجر اليوم الأحد، الفنانة حورية فرغلى برفقة والدتها وشقيقها، إلى ولاية شيكاغو الأمريكية، للخضوع لعملية جراحية في "الأنف" يجريها أحد الأطباء العالميين هناك، حيث تستغرق الرحلة ما يقرب من 22 ساعة، خاصة أن حورية ستهبط "ترانزيت" في تركيا، ثم بعد عدة ساعات تتوجه إلى شيكاغو مباشرة .

وتستغرق العملية الجراحية ما يقرب من 9 ساعات كاملة، حيث يستقطع الطبيب بعض "العظام" من القفص الصدرى لحورية فرغلى، ليزرعها في أنفها، خاصة أنها تعانى من عدم وجود عظام في الأنف، نظرا لخضوعها لعدة عمليات جراحية الفترة الماضية، ولم يتم شفاؤها تماماً.

وأكدت الفنانة حورية فرغلى أثناء حوارها في تليفزيون الخليج 365 أن كلا من شقيقها ونجله وشقيقتها يرافقونها أثناء إجرائها العملية يوم 2 شهر فبراير المقبل، مضيفة: "خايفة من الوجع أوى ومش عارفة هعيش ولا أموت، والحمد لله كافة الإجراءات حاليا تمت بنجاح".

وعن روحها المعنوية حاليا قالت: "مش مصدقة الناس كلها بتحبنى واتصلت بيا وكنت صعبانة عليهم وحسوا بيا وعانيت من التنمر من سنين وكنت بسمع شتايم وأنا مش محتاجة عمليات تجميل خاصة اننى كنت ملكة جمال مصر عام 2002 والمضاد الحيوى كان يلازمنى أثناء تصوير الأعمال الفنية حتى اسألوا المخرجين" .