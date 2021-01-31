شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة بيد رجاء الجداوي قبل رحيلها في احتفالها بعيد ميلاد ابنتها "أميرة"..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، رسالة بخط يد والدتها الراحلة بمناسبة عيد ميلادها الموافق 30 يناير قبل رحيلها متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، والتي كتبت بها :"عيد ميلاد نور عيني وقلبي وروحي ابنتي الغالية أميرة يارب تحفظها وتبارك فيها وتبعد عنها كل شر وكل أذي وتسعدها وحقق لها كل أحلامها وأمانيها في نفسها وفي بنتها"، كما نشرت عبر حسابها بموقع "انستجرام"، صورة نادرة تجمع اميرة في مرحلة الطفولة مع والدها ووالدتها.



رجاء الجداوري

وكانت الفنانة دنيا سمير غانم، حرصت على الاحتفال بعيد ميلاد أميرة، أبنة النجمة الراحلة رجاء الجداوي، حيث نشرت صورة تجمعهما ويتوسطهما والدتها الراحلة، عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، لتوجه لها رسالة تهنئة فى عيد ميلادها، وقالت دنيا سمير غانم فى تعليقها على الصورة التى جمعتها مع شقيقتها، وأميرة ووالدتها الراحلة رجاء الجداوى، "كل سنة وانت طيبة يا أميرة يا أجمل و أغلي أخت، ربنا يسعدك و يخليلك روضة حبيبتي".



رسالة رجاء الجداوي



رجاء الجداوي وابنتها في طفولتها



رجاء الجداوي وابنتها وحفيدتها

وكانت قد حرصت أميرة، منذ أيام، على إحياء ذكرى ميلاد والدها الراحل كابتن حسن مختار، بنشر مجموعة من الصور على حساب "إنستجرام" الذى يحمل اسم رجاء الجداوى، وتديره أميرة بعد رحيل والدتها.

ونشرت أميرة مجموعة من الصور النادرة لوالدها والدتها، وكتبت فى تعليقها عليها، "كل سنة وأنت فى قلب كل اللى بيحبوك.. ويارب تكونوا مع بعض ربنا يرحمكم ويغفر لكما".