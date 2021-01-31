شكرا لقرائتكم خبر عن رقص وضحك وغنا.. أكرم حسنى ومى عمر فى كواليس مسلسل "لؤلؤ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة مي عمر بصحبة النجم أكرم حسني في كواليس تصوير مسلسل "لؤلؤ"، خلال أحداث الحلقة التي ظهر بها كضيف شرف في المسلسل بشخصية "أشرف جبنة"، وقدما معا إحدي إغنيات العمل، وشارك حسني جمهوره ومتابعيه بفيديو خلال رقصه وغنائه مع مي عمر بالكواليس عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"استمتعت جداً بشخصية أشرف جبنة، كانت حلقة لذيذة ويارب تكون عجبتكم".



مي عمر وأكرم حسني



كواليس لؤلؤ



مي عمر وأكرم حسني

وتطورت الأحداث في الحلقة الـ 25 من مسلسل "لؤلؤ" الذى يعرض على قناة ON، حيث بدأ أحمد زاهر في يشك في بودا – محمد الشرنوبى – بعدما أمر أحد العاملين معه بالبحث وراءه معرفة كل شيء عنه، وفى نفس الوقت تعيش لؤلؤ – مى عمر – في حيرة بسبب حبها لبودا وفى نفس الوقت تجد من طارق كل الحب والمعاملة الطيبة كما تنصحها والدتها إكرام – سلوى عثمان- بنسيان بودا تماماً.

يذهب سيد والد لؤلؤ – حمدى هيكل – إلى فيلا لؤلؤ وتقابله اكرام الدة لؤلؤ وتدخل في مشادة معه ويتدخل مجدى – ادوارد – ويطرده من أمام الفيلا، وفى نفس الوقت يخبر طارق لؤلؤ أنه قابل بودا وتنكر لؤلؤ معرفتها به تماماً.

داليا – هيدى كرم – ووالدتها يخبران طارق بأن الجنين توفى، وعندما يصل المنزل يكشف كذبتهم ويخبرهما أنه كان على علم بهذه الكذبة من البداية، بينما تخبر نهال والدتها أنها قررت الزواج من زميلها تامر بعدما وقف بجانبها بعد معرفته بكل شيء عنها، وتكذب عليها وتخبرها أن ابنتها منة – ملك أحمد زاهر – سافرت إلى استراليا للدراسة.

تذهب لؤلؤ إلى ورشة بودا وتطلب من مروة عدم دخولها معها، ويقابلها بودا مقابلة فاترة وتسأله عن والديه وأنها تريد زيارتهم ولكنه يخبرها بأنهما مسافران الإسكندرية، وبعدما جلست لؤلؤ يظهر طارق أمام باب الورشة يستعد للدخول عليهم ليحبس هذا المشهد أنفاس متابعى المسلسل.