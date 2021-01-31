ابنة عمرو دياب تكشف رأيها في دينا الشربيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت نور عمرو دياب، عن رأيها وعلاقتها بالفنانة دينا الشربيني، واصفة إياها بالشخصية الرائعة.

ووجه أحد متابعي ابنة عمرو دياب، سؤالا لها عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، قائلا: "هل تحبي دينا الشربيني؟"، فأجابته قائلة: "بالتأكيد.. أحبها كثيرا، أنها شخصية رائعة وطيبة".

كما كشفت نور دياب سر عدم ظهورها في دبي مع أشقائها "عبد الله وكنزي وجانا" مؤخرا وحضور حفل الهضبة الأخير في ستاد دبي؛ قائلةً: "كنت أحب الانضمام إليهما للغاية، ولكن أنا في بريطانيا وهناك إغلاق بسبب كورونا".

وترددت أقاويل خلال الفترة الأخيرة الماضية، حول انتهاء علاقة عمرو دياب بالفنانة دينا الشربيني، بسبب وجود خلافات كبيرة بينهما.

يشار إلى أن عمرو دياب ودينا الشربيني لم يعلنا طبيعة علاقتهما خلال السنوات الماضية والتي ظهرت للنور في ديسمبر 2016.

وطرح الهضبة عمرو دياب بنهاية 2020، ألبوم "يا أنا يا لأ" الثاني له في العام الماضي، حيث طرح أيضا ألبوم "سهران" في الأسواق مطلع مارس الماضي، من إنتاج شركته "ناي".