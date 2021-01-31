"هيتايا".. نيللي كريم تروّج لعمل فني جديد مع المدفعجية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

روّجت الفنانة نيللي كريم، لعمل فني جديد يجمعها بفريق المدفعجية يحمل اسم "هيتايا".

ونشرت نيللي، صورا تجمعها بالمدفعجية عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلّقت: "كواليس هيتايا حكاية.. استنونا".

وسبق أن قدّم فريق المدفعجية أغنية "مليونير" تتر مسلسل "بـ100 وش" في رمضان الماضي، والذي جمع نيللي كريم بالنجوم: آسر ياسين، علا رشدي، محمد عبد العظيم، شريف دسوقي، دنيا ماهر، سلوى محمد علي، حنان يوسف، زينب غريب وحسن أبو الروس، من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، إنتاج العدل جروب، إخراج كاملة أبو ذكري.

ومن جانب آخر، تخوض الفنانة نيللي كريم السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "ضد الكسر"، ويشاركها البطولة النجوم: لقاء الخميسي، مصطفى درويش، حمزة العيلي، تارا عماد، هشام إسماعيل، وعارفة عبد الرسول وغيرهم، من إخراج أحمد خالد وتأليف عمرو الدالي، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.