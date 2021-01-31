الفنان المغربي محمد عدلي يطلق أغنية ''يا دنيا''



أصدر نجم الراي المغربي عدلي ، مؤخرًا ، على قناته الرسمية على موقع يوتيوب وعلى تطبيقات التنزيل وجميع منصات الموسيقى الرقمية ، أغنيته الجديدة "YA DENIA".

أغنية "يا دنيا" كتبها ولحنها الفنان عدلي بنفسه ، وقام بتوزيعها المايسترو كريم السلاوي الذي قام بمزج آلات موسيقية متعددة كتشيللو و الكمنجات و ٱلة الأكورديون و القيتارة الإسبانية مع الإيقاعات الكوبية.

تم تصوير أغنية "يا دنيا" في طبيعة سحرية و الفيديو كليب من إخراج مهدي ماحو "تريو" الذي تمكن من إضفاء لمسة جميلة وساحرة على الصورة.

أغنية "YA DENIA" هي أغنية مغربية عصرية فيها لمسة من فن ''الشڭوري'' القادم من الثقافة اليهودية الأندلسية ، وقائمة على إيقاعات راقصة رغم الشجن الذي يتميز به اللحن، بالإضافة إلى الاختيار الدقيق للكلمات القوية والملتزمة واستخدام لهجة بسيطة وقريبة من الجمهور المغاربي والعربي .

أغنية يا دنيا" هي صرخة وجودية من كل شخص يعاني من ضغوطات نفسية ، اجتماعية واقتصادية ... نتيجة القلق الدائم و الخوف من المستقبل في مجتمعات العصر الحديث.

هذا ما يميز الفنان ADLY الذي يختار دائما أغانيه بعناية ليفاجئ جمهوره بتقديم أغاني متجددة موسيقيا، و مختلفة من ناحية الكلمات و الأداء .