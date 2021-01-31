فن ومشاهير

نوال الزغبي: لا أعيش حالة حب حالياً

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ 6 دقائق
نوال الزغبي

نوال الزغبي

أعلنت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي أنها لا تعيش حالة حب، وتغريداتها مستوحاة من تجاربها السابقة.

ولا يزال تصريح الفنانة نوال الزغبي حول الزواج مادّةً دسمة لروّاد الإنترنت والصفحات الفنيّة، فماذا قالت النجمة الذهبية في هذا الإطار؟

تؤكّد نوال الزغبي في حديث لبرنامج “ET بالعربي” انها جاهزة للزواج ولكن من الشخص المناسب. وتضيف “أنا شخص بكامل وعيي ونضوجي. أنا مستعدة للزواج بشرط أن أكون مقتنعة بالشريك مئة في المئة، وإلاّ شو بدي فيه؟”.

وأوضحت الزغبي “حالياً لا أعيش حالة حب، وتغريداتي على تويتر أستوحيها من تجاربي في الحياة”.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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