شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل سهير البارونى .. اعرف محطات واحدة من أفضل كوميديانات السينما والدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأحد ذكرى رحيل الفنانة سهير البارونى ، التي رحلت عن عالمنا يوم 31 يناير 2012، عن عمر ناهز 75 عاما، حيث ودعت الدنيا فى صمت ودون أن يشعر بها أحد، بعد معاناة من تجاهل المخرجين وشركات الإنتاج لها.



سهير البارونى

ولدت الفنانة سهير البارونى في حي باب الشعرية بالقاهرة، وبدأت حياتها الفنية كعازفة "كمان" في الفرقة الموسيقية بمدرسة غمرة الابتدائية، واستطاعت بخفة دمها والكاريزما الخاصة بها أن تكون واحدة من أفضل الكوميديانات فى السينما والدارما.

سهير البارونى .. بدأت مشوراها الفني مع العندليب عبد الحليم حافظ

بدأت سهير البارونى مشوراها الفني مع العندليب عبد الحليم حافظ، من خلال فيلم "أيام وليالي"، عام 1955، وشاركت في 7 مسرحيات و9 مسلسلات و41 فيلما، ومن أبرز أفلامها "سمع هس، فول الصين العظيم، الجواز للجدعان، النداهة، 30 يوم في السجن، زقاق المدق".



سهير البارونى

سهير البارونى .. شاركت فى العديد من الأعمال التليفزيونية منها "لن أعيش فى جلباب أبى"

شاركت سهير البارونى فى العديد من الأعمال التليفزيونية منها "لن أعيش فى جلباب أبى، شاهد إثبات، كريمة كريمة، عصابة بابا وماما، عريس دليفرى، وكان آخر أعمالها مسلسل فرقة ناجى عطا الله مع الزعيم عادل إمام، كما شاركت فى العديد من المسرحيات منها "هاللو شلبى، حواديت، شارع محمد على، طبيخ الملايكة وعشان خاطر عيونك، كما قدمت عددا من المسلسلات الإذاعية منها هزار فى منتهى الجد، الكدب ليه ألف رجل وغيرها.