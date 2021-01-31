شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان فادى خفاجة يتعرض لحادث سير : "اتقلبت بالعربية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان الشاب فادي خفاجة، تعرضه لحادث سير منذ قليل، مؤكدا انقلابه بسيارته دون تحديد مكان الحادث، وكتب خفاجة، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك" :"اتقلبت بالعربية الحمدلله"، ليتلقي الكثير من التعليقات المتمنية له السلامة والصحة.



فادي خفاجة

وكان فادى خفاجة عبر عن تقديره للفنان الكبير محمد صبحى ومسيرته الفنية، ونشر فادى خفاجة صورة على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، من لحظة تكريمه باحتفالية "50 سنة فن" التى نظمها الفنان محمد صبحى، متذكرا موقف شخصى دار بينه وبين "صبحى" متعلق بمساعدته فى رحلة علاج والده والتكفل بجانب كبير من مصاريف العلاج.

وروى الفنان فادى خفاجة، تفاصيل الواقعة، فى رسالة إلى الفنان محمد صبحى، قائلا: "عندما نظرت فى عينيك يا والدى وتاج راسى.. افتكرت حضرتك وأنت بتتصل بيا بسبب مرض والدى.. وعدم قدرتى المالية على سد فاتورة المستشفى.. وحضرتك بتقولى تعالى عاوزك ضرورى جدا، ولما تشرفت بمقابلتك تفاجأت بظرف مقفول يتكفل بنسبه كبيره من مصاريف علاج والدى، معرفتش اقولك ايه".

وتابع: "لما ربنا أراد أحضر التكريم من حضرتك مكنش قدامي غير فعلا ابوس ايدك قدام الدنيا... ومش تطبيل ده اسمه حق الله وحق حضرتك يا أعظم وأنبل انسان في الدنيا.. ربنا يخليك لينا ويجعلك عون لينا فنيا وانسانيا.. بحبك وبحترمك".

وكان الفنان محمد صبحى قد نظم احتفالية حملت عنوان "50 سنة فن"، فى سابقة هى الأولى من نوعها، كرم فيها أكثر من 120 فنانًا شاركوه مسيرته فى المسرح والسينما والتليفزيون وساهموا فى رحلته على مدار نصف قرن.