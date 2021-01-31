شكرا لقرائتكم خبر عن عادل حقى يضع الموسيقى التصويرية لـ "اللى ملوش كبير" لياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الموزع الموسيقى عادل حقى، وضع اللمسات الأولية للموسيقى التصويريه لمسلسل " اللى ملوش كبير" بطولة النجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، وقال حقى لـ"الخليج 365، أنه يستخدم موسيقى جديدة وألات شرقية وغربية فى آن واحد من أجل تقديم موسيقى مختلفة فى أحداث المسلسل، الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى مثير.

وفى سياق مختلف، يواصل فريبق العمل بقيادة المخرج مصطفى فكرى، تصوير الأسبوع الرابع من المسلسل، حيث صورت أسرة المسلسل عدد من المشاهد فى الدكيور الاساسى لمنزل الخديوى، الذى يجسده الفنان أحمد العوضى، كذلك فى ديكور غزل - ياسمين عبد العزيز فى أحداث المسلسل.

"اللى مالوش كبير" يعرض فى رمضان المقبل، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، كريم عبد الخالق وعدد كبير من النجوم الشباب.