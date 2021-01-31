شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد الكدواني لأمير كرارة: أنت عملت عمل عظيم و "الاختيار" فخر للمصريين والعرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان ماجد الكدواني، إن مسلسل الاختيار من اهم الأعمال التى قدمت، حيث وجه حديثه لأمير كرارة خلال برنامج "سهرانين" المذاع على قناة ON، العمل دا فخر لكل مصرى الفن هو القوى الناعمة وكفاية انك خليت الشباب تنزل الشارع ولابسه تيشيرت عليه صورة منسي.

على جانب آخر كشف بيومى فؤاد كواليس اشتراكه فى فيلم "حليم" ومسلسل "العندليب" وقال ساخرا، أنا الوحيد اللى شاركت فى المسلسل والفيلم دا مش عشان أنا نجم يعنى لأ عشان أن الوحيد اللى شبه أحمد فؤاد حسن مايسترو الفرقة الماسية.

وعلى جانب آخر كشف الفنان سيد رجب، أنه كان متعلق بمسلسل "أبو العروسة" تعلق شديد وهذا يرجع إلى شعوره بأنه يجلس فى منزله بالفعل وسط أبنائه وعائلة حيث تقمص الدور بشكل كبير، وفى الفقرة الغنائية بـ "سهرانين" قدم أبو أغنيته الشهيرة "3 دقات".

ماجد الكدواني

فيلم "وقفة رجالة"، من بطولة ماجد الكدواني، وسيد رجب، وبيومى فؤاد، وشريف دسوقى، ومحمد سلام، وأمينة خليل التى تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجى فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشرى ماجيك بينز.

وقفة رجالة

وقفة رجالة تدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.