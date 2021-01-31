شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محيى يطرح "أنت" سادس أغنيات ألبومه الجديد خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم محمد محيى لطرح سادس أغنية "أنت " ضمن ألبومه الجديد "بتاع زمان"، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع الموسيقى فهد، وماستر أمير محروس، ومن المقرر أن يتم طرحه خلال الأيام المقبلة يوتيوب، وكان قد طرح محيي عددًا من أغنياته الجديدة أبرزها، "سهرانين" من كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشي وحققت نجاحًا كبيرًا، وكذلك "فوضت أمري"، من كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشى، وأغنية "قلت أخونه"، من كلمات نور الدين حمدى، وألحان كريم حمدي، وتوزيع الموسيقي فهد.

كما طرح أغنية "قضية" من كلمات رضا أمين، ألحان مصطفى عوض، توزيع موسيقى فهد، وأغنية “بعدنا" من كلمات أحمد مرزوق وألحان وتوزيع محمد رحيم، ماستر أمير محروس، وقد أطلق النجم من قبل عددًا من أغاني الألبوم ونالت إعجاب الجماهير.

ويتعاون "محيى" فى الألبوم مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار، فمن الشعراء أيمن بهجت قمر، أحمد مرزوق، والراحل رضا أمين، نور الدين حمدى، نور الدين مصطفى، إيهاب عبدة، أشرف أمين، سلطان صلاح، هانى رجب، رومانية، ومن الملحنين محمد رحيم، مديح محسن، مصطفى عوض، محمود الشريف، كريم حمدى، مدين، إيهاب عبد الواحد، وحماده النادى، أما الموزعين فيقدم أغانى الألبوم كل من فهد، ومحمد العشي، ورفيق عاكف، ومحمد رحيم قام بتوزيع أغنية واحد فقط، وحسام حسنى، والموزع الراحل عادل واصف.