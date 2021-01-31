ليلى علوي باكية: محمد الصغير أعطى قيمة لمهنته ونقلها لمكانة أخرى (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أكدت النجمة ليلى علوي، أن الراحل محمد الصغير تمكن من نقل مهنته إلى مكانة أخرى فى مصر والوطن العربي، قائلةً: "محمد الصغير هو إنسان نادر وقلبه طيب وروحه حلوة ومحدش في الوطن العربي ينكر أنه أعطى قيمة لمهنته وهو نقل هذه المهنة لمكانة أخرى".

ووجهت "علوي" في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، رسالة إلى الراحل محمد الصغير باكية: "كنت بحبك ومكنتش متصورة مفتقداك قد إيه، ومتأكدة أن روحك الطاهرة في مكان حلو قوي وفخور بأسرتك وأحفادك وأصدقائك".

وتابعت: "محمد الصغير تجربة أفتخر بها، وكل الناس بتعزي نفسها وأسرته، وأنا في حياتي لم أرى شخص جاد مثله وعمل شغل مهم في حياته، والخير اللي كان بيعمله، ولو كان في حاجات مش مكتملة في حياته كملها في آخر لحظات حياته"، مؤكدة أن محمد الصغير كان رجلا أمينا ويخاف الله ويشعر بالناس.

وأقيم عزاء مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، على مدار يومي الجمعة والسبت، بعد أن وافته المنية صباح الجمعة، إثر إصابته بفيروس كورونا، وتم دفنه بمقابر أسرته عقب أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد السلطان حسين بطريق صلاح سالم.

الصغير هو أشهر مصفف شعر، تعامل مع كبار النجمات في مصر والوطن العربي، وعانى قبل رحيله بأيام من إصابته بفيروس كورونا، ونُقل إلى العناية المركزة، التي قضى فيها أخر أيامه.