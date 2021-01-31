درة تعزي ظافر العابدين في وفاة والدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قدّمت الفنانة التونسية درة، التعازي للفنان ظافر العابدين في وفاة والدته، التي رحلت عن عالمنا يوم السبت.

ونشرت درة صورة لظافر مع والدته، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلّقت: "الله يرحم والدتك ويجعل مثواها الجنة ويصبرك".

وأعلن الفنان ظافر العابدين، عن وفاة والدته، في الساعات الأولى من صباح السبت، وذلك عبر حسابه على إنستجرام، وكتب: "البقاء لله.. توفيت والدتي الغالية (عزيزة).. فجر السبت، هنتوحشك برشا، هنتوحش عزك وطيبتك وحبك.. ربي يرحمك".

يذكر أن آخر أعمال الفنان ظافر العابدين، مسلسل "عروس بيروت" بطولة نخبة من الممثلين من الوطن العربي، بينهم: محمد الأحمد وكارمن بصيبص وتقلا شمعون وغيرهم.