توم كروز يعيش كابوسًا مزعجًا.. أزمة جديدة تُعطل "المهمة المستحيلة 7"

محمد الفلاح - توم كروز يعيش كابوسا مزعجا.. أزمة جديدة تعطل المهمة المستحيلة 7

الأحد 31 يناير 2021

يواجه الممثل الأمريكي توم كروز كابوسًا جديدًا، اضطره لتأجيل تصوير فيلمه المنتظر Mission Impossible 7 مجددًا.



وانتقل طاقم تصوير الفيلم من إنجلترا إلى الإمارات لتصوير بعض المشاهد الجديدة، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

ومع فرض قواعد سفر حازمة في بريطانيا خشية من فيروس كورونا المستجد، أصبح مصير تصوير الفيلم غير معلوم، نظرًا لصعوبة العودة إلى بريطانيا في الوقت الحالي.

وذكر الموقع أن الفيلم تأجل أكثر من مرة العام الماضي بسبب جائحة كورونا، ثم تصدر مواقع الأخبار بسبب ثورة غضب توم كروز على فريق العمل الذي لم يلتزم بالإجراءات الوقائية.

والآن، يواجه الفيلم مأزقا جديدا، بعد انتقال التصوير إلى دولة أخرى، وصعوبة العودة إلى بريطانيا مجددًا، بعد أن أغلقت أبواب السفر المباشر منها وإليها انطلاقًا من نهاية الأسبوع الحالي.

ووضعت بريطانيا شرط الحجر الصحي لمدة 10 أيام لأي مسافر يدخل حدودها، مما يعني اضطرار طاقم العمل بالكامل إلى المكوث في فندق قبل وضع أقدامهم في إنجلترا.

وأشار الموقع إلى أن الوضع الجديد سوف يكبد شركة الإنتاج خسائر كبيرة ماديًا، ومعنويًا، لأن طاقم العمل يعاني من إحباط كبير في الوقت الحالي.

ومن المتوقع طرح فيلم "ألمهمة المستحيلة 7" في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، وطرح الجزء الثامن في نوفمبر 2022.