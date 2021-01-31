شكرا لقرائتكم خبر عن صدفة تجمع أمينة خليل بزوجها قبل التعرض لأزمات فى "خلى بالك من زيزى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنانة الشابة أمينة خليل تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد "خلي بالك من زيزي" حيث تلعب دور شابة تدرس في الجامعة تتعرف علي شريك حياتها وهو زميل لها في نفس الجامعة ويجسده الفنان الشاب علي قاسم ليتزوجا ثم يتعرضا لسلسلة من المشكلات، ومن المقرر أن يعرض العمل فى موسم شهر رمضان المقبل، وينتمى العمل لنوعية الـ15 حلقة ويشاركها فى بطولة العمل الفنان محمد ممدوح.

ويلعب الفنان محمد ممدوح دور محام يساند أمينة خليل لدى تعرضها للأزمات خلال أحداث المسلسل.

مسلسل "خلى بالك من زيزى" بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح تايسون، على قاسم، صفاء الطوخى، وسلوى محمد على، من تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوى.

يذكر أن أمينة خليل يعرض لها حالياً فى دور العرض فيلم "وقفة رجالة" الذى تشارك فيه بظهور خاص، وهو بطولة ماجد الكدوانى، سيد رجب، بيومى فؤاد، شريف دسوقى، محمد سلام، صفاء الطوخى، وايمان السيد وتأليف هيثم دبور وإخراج أحمد الجندى.