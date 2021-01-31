"أصعب شيء بالحياة فقدان الأم".. سوزان نجم الدين تنعي والدة ظافر العابدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قدّمت الفنانة سوزان نجم الدين، العزاء للفنان ظافر العابدين في وفاة والدته، التي رحلت عن عالمنا يوم السبت.

ونشرت سوزان صورة لظافر مع والدته، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلّقت: "الله يرحم والدتك يا ظافر ويصبر قلبك على فراقها، أصعب شيء بالحياة فقدان الأم، البقاء لله".

وأعلن الفنان ظافر العابدين، عن وفاة والدته، في الساعات الأولى من صباح السبت، وذلك عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وكتب: "البقاء لله.. توفت والدتي الغالية (عزيزة).. فجر السبت، هنتوحشك برشا، هنتوحش عزك وطيبتك وحبك.. ربي يرحمك".

يذكر أن آخر أعمال الفنان ظافر العابدين، مسلسل "عروس بيروت" بطولة نخبة من الممثلين من الوطن العربي، بينهم: محمد الأحمد وكارمن بصيبص وتقلا شمعون وغيرهم.