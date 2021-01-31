محمد الفلاح - حنان ترك تدرس كسر باب الاعتزال والعودة للفن

الأحد 31 يناير 2021

تلقت الفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك، عروضًا فنية لتعود إلى الساحة الفنية بعد سنوات من التوقف.



وتدرس حنان ترك الموقف لتتخذ قرارها النهائي بشأن العودة للفن من عدمه، لا سيما وأنها ليست متمسكة بقرار الاعتزال، أو تغلق الأبواب في وجه المخرجين والمؤلفين.

وقال الإعلام المحلي، السبت، إنّ حنان ترك، لم تتسلم أي سيناريوهات بشكلٍ مباشر حتى الآن، لكنها تُعطي وعودًا لأصحاب العروض بالتمهل، وستدرس أحدها حال استقرارها على العودة بشكلٍ نهائي، إذ يجمعها اتصالات مع صُنّاع الفن حتى الآن.

حنان ترك، غابت عن الساحة الفنية، منذ ثمانية أعوام، إذ كان آخر أعمالها الدرامية بعنوان "الأخت تريز" مع الفنانين سامي العدل وأحمد عزمي وسميرة محسن.

واقتصر ظهور حنان ترك منذ اعتزالها صوتها فقط، فقد تعاونت عام 2013 في مسلسل الرسوم المتحركة "كليم الله"، وبعدها مسلسل "الإمام البخاري" الذي عُرض قبل عامين، وكانت آخر تجاربها الإذاعية مسلسل "النداهة" مع الفنان هاني عادل ولبنى ونس، لكنه لم يُعرض بعد.