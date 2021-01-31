شكرا لقرائتكم خبر عن درة تتعرض لحادث سير فى فيلم "الكاهن" وتكشف مفاجآت كثيرة في أحداث العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعرض الفنانة درة لحادث سير خلال أحداث فيلم "الكاهن"، الذى يشارك فى بطولته النجم إياد نصار، وتنقلب الأحداث رأسًا على عقب فى حياة درة بعد هذا الحادث ليكون هناك الكثير من المفاجآت، كما أن هناك قصة حب تجمع بين درة وإياد نصار ويتزوجان، ونكشف تفاصيل أحداث الفيلم الذى تدور حول جريمة قتل، ويتم البحث حول القاتل طوال الفيلم، والذى ينتمي إلى نوعية أعمال الإثارة والتشويق في إطار أفلام الحركة (أكشن).

وصورت درة مشاهد المستشفى الأيام الماضية، وتواصل التصوير فى العديد من الأماكن منها منطقة وسط البلد فى إحدى الشقق هناك، كما صورت درة وإياد مشاهد رومانسية جمعت بينهما فى مدينة الفيوم الأيام الماضية واستمرالتصوير هناك، حيث أوشك مخرج العمل عثمان أبو لبن على الانتهاء من تصوير المشاهد الرئيسية فى أحداث الفيلم ليبدأ فى المونتاج الفترة المقبلة استعدادًا للمنافسه فى السينمات.

فيلم "الكاهن"، من تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن، ويشارك في بطولته كل من درة، إياد نصار، محمود حميدة، فتحي عبدالوهاب، جمال سليمان، حسين فهمي.

يذكر أن فيلم "يوم وليلة"، هو آخر أعمال درة السينمائية، وشاركها البطولة خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، وآخرين، وهو من تأليف يحيى فكري وإخراج أيمن مكرم.