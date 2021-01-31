شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال: فهمي الخولي كان من إيقونات المسرح المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، إنه تشرف بتكريم المخرج المسرحي الراحل فهمي الخولي، موضحاً إنه كانت تربطه علاقة صداقة قوية بالمخرج الراحل فهمي الخولي، وكان واحداً مما آمنوا بمواهب الشباب.

فهمي الخولي كان من إيقونات المسرح المصري

وأضاف جلال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع عبر فضائية TEN، أن المخرج فهمي الخولي كان من إيقونات المسرح المصري، وكان دائم التواصل والحضور حتي النهاية وصاحب فكرة نقل عروض المسرح خارج دور العرض والمباني المتعلقة به.

فهمي الخولي من أصحاب الفضل

وتابع رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، أنه تعلم على يد الفنان الكبير كرم مطاوع، كما أن المخرج الراحل فهمي الخولي يعد واحداً من الذين تتلمذ علي يديهم، موضحاً أنه تعلم الكثير من هذين الفنانين العظماء، وهم أصحاب فضل علي.

وأكمل خالد جلال، أن المخرج الراحل جعل الجميع يحب المسرح من خلاله، قائلا:" الوزير العاشق من عبد الله غيث وسميحة أيوب كانت إيقونة من إيقونات المسرح المصري وأحببنتا في البلاغة واللغة وكان عمل مسرحي عظيم، والكثير أحبوا المسرح من مسرحياته".