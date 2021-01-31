خالد جلال: تعلمت الكثير من المخرج فهمي الخولي وهو صاحب فضل عليّ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نعى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، رحيل المخرج المسرحي الكبير فهمي الخولي، موضحا أنه كانت تربطه علاقة صداقة قوية بالمخرج الراحل فهمي الخولي، وكان واحدا مما آمنوا بمواهب الشباب، مشيرا إلى أنه تشرف بتكريمه مع المخرج المسرحي الكبير في يوم المسرح المصري، وكان فخورا بذلك.

وأضاف جلال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المساء مع قصواء" عبر فضائية TEN، أن فهمي الخولي كان من أيقونات المسرح المصري، وكان دائم التواصل والحضور حتى النهاية، لافتا إلى أنه صاحب فكرة نقل عروض المسرح خارج دور العرض والمباني المتعلقة به.

وتابع رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، أنه تعلم على يد الفنان الكبير كرم مطاوع، كما أن المخرج الراحل فهمي الخولي يعد واحدا من الذين تتلمذ على يديهم، موضحا أنه تعلم الكثير من هذين الفنانين العظيمين وهما أصحاب فضل عليه.

وأكمل خالد جلال، أن المخرج الراحل جعل الجميع يحب المسرح من خلاله، قائلا: "مسرحية (الوزير العاشق) مع عبد الله غيث وسميحة أيوب أيقونة من أيقونات المسرح المصري وأحببنتا في البلاغة واللغة وكان عمل مسرحي عظيم، والكثير أحبوا المسرح من مسرحياته".

وعن مسرحية "الوصية"، أكد خالد جلال، أن "الوصية عمل فني رائع يجسد تضحيات بطولات رجال الجيش عن الشهيد محمد المعتز رشاد، وهذا العرض يمثل روح الشهيد لشاب خرج من الجامعة والتحق بالجيش، وكان والده ضابطا أيضا، وكان يخاف على والده من أن يخبره بأنه يعمل في العريش".

وتابع جلال أن القصة درامية وهو وجود الضابط داخل المستشفى ليكتشف الأب أن نجله جريحا بالمستشفى التي يعمل بها، ويلتقي به وجهاً لوجه، قائلا: "كل من عملوا في العمل آمنوا به وكانوا يشعرون بأنه يجب أن تسجل قصة ذلك الشاب وقصص الشهداء للمجتمع، ونحن أحوج ما نكون لقصص البطولة".

وكانت نقابة المهن التمثيلية، أعلنت وفاة المخرج فهمي الخولي، مساء الجمعة، وأقيمت إجراءات جنازة ودفن "الخولي" يوم السبت، من مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

فهمي الخولي أحد أهم مخرجي المسرح المصري، فقد قدّم للمسرح ما يفوق 100 عرض مسرحي مع ألمع نجوم المسرح منهم عبدالله غيث، سميحة أيوب، رغدة، نور الدمرداش، نور الشريف، صابرين، يوسف شعبان، ممدوح وافي وغيرهم، كانت عروضه المسرحية علامات في تاريخ المسرح المصري سواء على مسرح الدولة أو بالقطاع الخاص، منها: "الوزير العاشق، حمري جمري، لن تسقط القدس، الجميلة والأندال، ليلى والمجنون، سالومي".

كانت آخر أعماله بالبيت الفني للمسرح على مسرح السلام عرض "باب الفتوح"، بالإضافة إلى مشاركاته المتميزة كممثل في بعض الأعمال الدرامية منها مسلسلات: "الإمام الشافعي، العميل 1001، وحلقت الطيور نحو الشرق" وغيرها من الأعمال، كما تولى خلال مشواره الفني إدارة فرقة المسرح الحديث ومسرح الغد بالبيت الفني للمسرح، بالإضافة إلى مشاركته ضمن مجموعة العمل المؤسسة لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.