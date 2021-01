شاهد: أول صورة مرحة لأمل كلوني مع والدتها وشقيقتها تالا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 31 يناير 2021 03:32 صباحاً - تتميز الناشطة الحقوقية والمحامية الدولية والكاتبة البريطانية من أصول لبنانية أمل علم الدين كلوني "42 عاماً" بالجدية والهدوء،ونادراً ما شوهدت بستايل مرح وجامح على الإطلاق حتى مع زوجها نجم هوليوود الوسيم جورج كلوني.

لكن أخيراً رصدت مواقع التواصل الإجتماعي أول صورة مرحة عفوية عائلية للناشطة الحقوقية الدولية أمل علم الدين مع والدتها الإعلامية والصحفية اللبنانية المقيمة في لندن بارعة علم الدين ،وشقيقتها مصممة الحقائب والإكسسوارات العصرية تالا علم الدين التي كانت تقيم سابقاً في سنغافورة،وأمل شديدة الفخر والإعجاب بتصاميم شقيقتها التي تعتبر واحدة من أيقونات الموضة العالمية حالياً حسب وصف بعض مجلات الموضة العالمية ،والتي زادت شهرتها أكثر بعد زواج شقيقتها أمل بالممثل والمخرج العالمي جورج كلوني وأصبحت خالة طفليهما التوأمين: ألكسندر وإيلا.

وظهرت الأم بارعة علم الدين لأول مرة تمازح ابنتيها بشكل طفولي،وتمد لهما لسانها ،ففجر مزاحها ضحكهما العفوي معها.

وكانت تالا علم الدين ،شقيقة أمل كلوني،أول من نشرت هذه الصورة العائلية المرحة لها مع والدتها بارعة علم الدين وشقيقتها أمل كلوني قبل أسبوع واحد في شهر يناير – كانون الثاني الجاري في حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي.

ورحب المتابعين للمصممة تالا علم الدين في "أنستغرام" بصورة النساء الثلاث المرحة العفوية التي أضفت عليهن جميعاً جمالاً خاصاً،وعلق البعض بإعجاب : "أحب هؤلاء السيدات" ،وعلقت متابعة أخرى قائلة: "قوة المرأة"،وعلق أحدهم معجباً بهذا الفريق العائلي قائلاً: "يا له من فريق".

يشار إلى أن بعض خبراء الموضة يجدون تشابها كبيراً في ستايل الشعر الأسود والملامح والطول وجمال الإبتسامة بين أمل علم الدين كلوني وشقيقتها المصممة تالا علم الدين،وهما قريبتان جداً من بعضهما ،ويحرصان على الإجتماع سوياً في أهم المناسبات العائلية والأعياد الرسمية،لكن يقال إن تالا أكثر مرحاً،وتعشق السفر والتجوال والمرح مع أصدقائها حول العالم أكثر من شقيقتها أمل الأكثر جدية.