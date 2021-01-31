هبوط اضطراري لطائرة رئيس الإكوادوري في واشنطن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الإكوادور، السبت، أن طائرة تقل رئيس البلاد لينين مورينو ووزراء من حكومته، هبطت اضطراريا، في واشنطن.

جاء ذلك في ختام زيارة رسمية أجراها مورينو إلى الولايات المتحدة، برفقة عدد من وزراء حكومته.



وقال بيان صادر عن وزارة الإعلام الإكوادورية، إن "طائرة الرئيس تعرضت لعطل فني بعد دقائق قليلة من إقلاعها من العاصمة واشنطن، ما اضطرها إلى الهبوط اضطراريا".

وأضاف البيان أن "الرئيس مورينو ووزراء حكومته الذين كانوا برفقته بخير"، مشيرا إلى أنهم "سيعودون إلى الإكوادور في الساعات المقبلة".

ولم يذكر البيان أي تفاصيل عن طبيعة الخلل الذي أصاب الطائرة أو ظروف الهبوط الاضطراري.

وكان الرئيس الإكوادوري، الذي تنتهي ولايته في 24 مايو/أيار المقبل قد اختتم زيارة رسمية إلى واشنطن شملت لقاءات مع مسؤولين من الإدارة الجديدة للرئيس جو بايدن.

كما التقى مورينا في واشنطن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، التي كانت قد وافقت في سبتمبر/أيلول الماضي على منح الإكوادور قرضا بقيمة 6.5 مليار دولار.