شكرا لقرائتكم خبر عن رزان مغربى: أحب جينفر لوبيز وأعشق فن شاكيرا ولا أفضل إجراء عمليات تجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة رزان مغربي خلال حلولها ضيفة ببرنامج "واحد من الناس" مع الاعلامي عمرو الليثي، المذاع علي شاشة قناة الحياة، أنها لا تحب السوشيال ميديا وتعتبرها مصطنعة جدا.

وأضافت رزان مغربى، أنا معجبة بعدد من الاعلاميات في الوطن العربي ومنهم سلمى الشماع واسعاد يونس ومنى الشاذلى ووفاء الكيلانى.، مشيرة إلى ان كل اعلامية لها طريقتها الخاصة وقدراتها التي تصل بها إلي قلوب المشاهدين.

وعن أشهر اللقاءات التي أجرتها رزان مغربى قالت، أنها كانت سعيدة بمجموعة لقاءات مع المشاهير منهم بيل كلينتون، جربتشوف مورجن فريمن، مايكل دوجولاس، كاترين زيتا جونز، مؤكدة، أنا بحب جينفر لوبيز جدا بعد لقائى معاها، وأعشق الفن الذى تقدمه شاكيرا وقابلتها من قبل.

وأكدت أنها لا تحب أن تضايق ضيوفها في برامجها وبتعتبرهم تاج على رأسها و كثيرا بتخانق مع الاعداد بسبب الأسئلة اللى بتحرج الضيوف، وعن أكثر سؤال بيضايقها هو عن عمليات التجميل، وهي لا تفضل اجراء عمليات تجميل كثيرا لان ربنا خلق فينا جمال بس كل واحد لازم يعرف مواطن الجمال اللى فيه.

وتابعت أن علاقتها بربنا سبحانه وتعالى تمثل لها الأمان، وهي بتطلب من الله أنها تربى ابنها كويس و يصبح خير ذرية من بعدها .

ويعرض للفنانة رزان مغربى حاليا فيلم "صابر وراضى" مع الفنان أحمد آدم، وهو من تأليف محمد نبوى وعلاء حسن، إخراج أكرم فريد، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى كعادة أحمد آدم فى أعماله، حول سائق يجسده "أحمد آدم"، الذى يكون دائما راضيا عن حياته ويبعث بالأمل والطاقة الإيجابية وفلسفة الرضا والنظر للمستقبل بنظرة أفضل، ويعمل عند رجل أعمال كبير ومعروف يجسده الفنان محسن محيى الدين، وهو مريض وتعمل عنده رزان مغربى، وتدخل فى العديد من المواقف مع أحمد آدم، وتتوالى الأحداث فى إطار كوميدى إنسانى.