شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يحتفل بعيد ميلاد ابنه نور.. والجمهور: "نسخة منك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم على الحجار، بعيد ميلاد ابنه نور اليوم، في جو عائلة ضم أسرته، حيث نشر صورة برفقة الأسرة، عبر حسابه بموقع فيس بوك وعلق قائلاً: عيد ميلاد ابنى وحبيبي ونور عينيا " نور" أيوه هوه اللي قاعد جنبي.



على الحجار

وانهالت التهانئ على صورة النجم على الحجار، وعلقوا على الشبه الكبير بينهما، حيث قال أحد المتابعين:" كل سنة ونور طيب و بألف خير ودايما تبقي حياتكم كلها أعياد وأفراح"، وقالت صوفى:" ربنا يخليكم لبعض فعلا عائلة حجارية جدا .. الشبه قريب جدا ما شاء الله"، وعلقت أخرى:" اللي قاعد في الآخر بعيد عنك ده نسخة منك".



على الحجار يحتفل بعيد ميلاد ابنه نور

ويأتي أخر ظهور لعائلة الفنان على الحجار خلال احتفاله بعيد زواجه الـ18 مع أولاده جنى ويوسف، حيث شارك جمهوره صور وفيديوهات على السوشيال ميديا، مشيرا إلى أنهم ثروته الحقيقية ونشر على الحجار، عبر حسابه بموقع فيس بوك، "فيديو" خلال الاحتفال بعيد الميلاد، وعلق قائلاً: "من الساعة دي ليالي النوح مولية وم السعادة لياليّ ملالية والدنيا في إيديا بسماها وأراضيها.. وبشمسها وبقمرها اللي انجلي ليا.. 18 سنة.. احتفالنا الصغير بعيد زواجي مع ثروتي الحقيقية".

يشار إلى أن الموسيقار الكبير حلمى بكر، كشف عن كواليس عمله مع المطرب على الحجار، لتقديم أغنية فى الأيام المقبلة وقال، "بشتغل على أغنية لعلي الحجار هتسمعوها قريب.. تم تصويرها وعلى الجمهور أن يستقبل.. واسم الأغنية مفاجأة".