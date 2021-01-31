شكرا لقرائتكم خبر عن رزان مغربى: حبى الأول كان فى المدرسة وكان بيجيبلى ساندوتشات وبيغششنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة والإعلامية رزان مغربى: كان حبى الأول ولد اسمه خالد في المدرسة، وكان بيجيبلى سندويتشات وبيغششنى فى الامتحانات فى المدرسة، وروحت قلت له أنا عايزة أتجوزك، وكان عندى 14 سنة وقتها.

وتابعت رزان مغربى، خلال حلولها ضيفة ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة، أنها لا تعتقد أن هناك حالات حب كثيرة فى حياتها، ولكن تعتبر نزوات، وأن حبيبها الحقيقى هو زوجها ناجى.

ويُعرض للفنانة رزان مغربى حاليا فيلم "صابر وراضى" مع الفنان أحمد آدم، وهو من تأليف محمد نبوى وعلاء حسن، إخراج أكرم فريد، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى كعادة أحمد آدم فى أعماله، حول سائق يجسده "أحمد آدم"، الذى يكون دائما راضيا عن حياته، ويبعث بالأمل والطاقة الإيجابية وفلسفة الرضا والنظر للمستقبل بنظرة أفضل، ويعمل عند رجل أعمال كبير ومعروف يجسده الفنان محسن محيى الدين، وهو مريض وتعمل عنده رزان مغربى، وتدخل فى العديد من المواقف مع أحمد آدم، وتتوالى الأحداث فى إطار كوميدى إنسانى.