شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فيديوهات جريئة لـ ملك عوض حفيدة وحش الشاشة فريد شوقى تثير الجدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بملامحها التي تشبه كثيرا ملامح وجمال والدتها النجمة والفنانة رانيا فريد شوقى، أثارت عارضة الأزياء ملك عوض، حفيدة وحش الشاشة، موقع تيك توك، بسبب جراءة فيديوهاتها ورقصاتها على موسيقى الأغاني الأجنبية.

@malakawadd Minimal effort ???? ##foryoupage ##foryou ##fyp ##egypt ##trending♬ rake it up - chillytunees





@malakawadd I promise this will be it for now ???? ##fyp ##euphoriamakeup ##euphoria ##foryou ##foryoupage ##dance ##egypt ##viral ##trending ##trend♬ What You Know Bout Love - Pop Smoke

ملك عوض، فضلت الدخول عالم الشهرة من باب الأزياء وليس عالم الفن وهو الطريق التي اختارته والدتها خصوصا أنها حفيدة وحش الشاشة، إلا أنها وبعد فترة قصيرة من فيديوهات عبر تيك توك، وعلى السوشيال ميديا جذبت إليها أنظار المتابعين، حيث يحظى حسابها بموقع إنستجرام بحوالي 56 ألف متابع، وموقع تيك توك بأكثر من 49 ألف لايك.

@malakawadd Obsessed with this dance ???? ##fyp ##foryoupage ##foryou ##egypt ##trending♬ Best Ever - Polo Frost

ودائما ما تأتى تعليقات جمهور ملك عوض على الشبه الكبير بينها وبين والدتها رانيا فريد شوقى، والتي أخذت الكثير من ملامحها الرقيقة، حيث كتبت إحدى متابعيها:" قمر شبه مامي رانيا فريد شوقي بالظبط"، إلا أن البعض هاجمها بسبب جراءتها.

@malakawadd I like this one more ???? Also I cut my hair again ???? ##fyp ##foryoupage ##foryou ##egypt ##trending♬ YRN (tik tok) - Tyler April

يشار إلى أن آخر ظهور لملك عوض مع والدتها على "إنستجرام"، في 11 أكتوبر من العام الماضى، وعلقت قائلة: "بصراحة يا له من يوم، شكرًا جزيلاً لك أمي أحبك مما ستعرفه، رابينا يخاليكي لينا".

@malakawadd I will eye roll myself to a whole new dimension one day ???? more drafts. ##fyp ##foryoupage ##egypt ##drake♬ Only You Freestyle - Headie One & Drake

وكانت شاركت النجمة رانيا فريد شوقى جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة تجمعها مع ابنتها ملك عوض، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، في ديسمبر الماضى والتى تشبهها إلى حد كبير، معلقة عليها قائلة: "أحلى حضن في الدنيا ربنا يحفظ أولادنا جميعا ويبارك فيهم على قد ما الواحد طيب لكن تيجي عند عيالي أكلك إلا الضنا مافيش أغلى منه سبحان الله فى لحظة حياتك بتتغير وتلاقى نفسك عايش عشانهم، ومش فارق معاك الدنيا كل هدفك هو حمايتهم وإسعادهم ومستقبلهم اللهم استودعك فلذة كبدى فانت خير الحافظين love u my baby".