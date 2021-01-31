شكرا لقرائتكم خبر عن رزان مغربى تحاور عمرو الليثى فى "واحد من الناس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مفاجأة كبيرة ببرنامج "واحد من الناس" وحلول الفنانة رزان مغربى ضيفة على الإعلامى عمرو الليثى، والتى طلبت منه تبديل الأدوار بأن تقوم هى بدور المذيع وتحاوره، وأصبحت هى المذيعة والطبيبة النفسية لتحليل شخصية الليثى خلال لقائها معه، ومع ذهول الليثى من الطلب وافق، وقاما بتبديل الكراسي.

ووجهت رزان للإعلامى عمرو الليثى مجموعة من الأسئلة منها، أكتر حاجة اتعلمتها من والدك الراحل الاستاذ ممدوح الليثى؟ وأجاب العفو، وأيضا ماهى أسرار نجاح برنامج واحد من الناس لمدة 13 عاما وأجاب، البرنامج يقدم الخير للأهالى البسطاء وربنا يوفقنا لأن النوايا صادقة، ومن أقرب الاشخاص إلى قلبه ونقطة ضعفه أجاب "ابنائى"، وبتصدق احساسك بنسبة كام فى المية وأجاب الليثى 100% وهذا نتاج الخبرة والتجارب.

ويعرض للفنانة رزان مغربى حاليا فيلم "صابر وراضى" مع الفنان أحمد آدم، وهو من تأليف محمد نبوى وعلاء حسن، إخراج أكرم فريد، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى كعادة أحمد آدم فى أعماله، حول سائق يجسده "أحمد آدم"، الذى يكون دائما راضيا عن حياته ويبعث بالأمل والطاقة الإيجابية وفلسفة الرضا والنظر للمستقبل بنظرة أفضل، ويعمل عند رجل أعمال كبير ومعروف يجسده الفنان محسن محيى الدين، وهو مريض وتعمل عنده رزان مغربى، وتدخل فى العديد من المواقف مع أحمد آدم، وتتوالى الأحداث فى إطار كوميدى إنسانى.