شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ليه بيومى فؤاد أطلق على ماجد الكدوانى "مومباه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان ماجد الكدوانى تفاصيل مكالمة خاصة جمعته بالنجم عادل إمام حدثت فى ٢٠٠٤ بعد طرح فيلم "جاى فى السريع " حيث لم يحظ الفيلم بنجاح جماهيرى لأسباب ترجع للتسويق، فقال ماجد خلال لقائه ببرامج "سهرانين" مع أميرة كرارة، كنت قاعد فى البيت مكتئب جدا بس طرح الفيلم لقيت التليفون بيرن رقم غريب بس مميز رديت، لقيت حد بيقولى أنا عادل إمام.

وأضاف ماجد الكدوانى، عادل إمام قالى بص يا ماجد مثل وبس وسيب السوق هو اللى يحدد قيمتك وأوعى تزعل من فشل إيرادات فيلم أنا عرضت قبل كدا فى صالة فاضية، وأضاف ماجد أن مكالمة الزعيم كانت نصيحة لن ينسها طوال عمره، مشيرا أنه ذهب بعدها للزعيم فى المسرح وقال له "ربنا نزل الكلام اللى عاوزه يوصلنى على لسانك"

واستكمالًا للحكايات المثيرة واللطيفة فى حلقة سهرانين مع أمير كرارة كشف الفنان بيومى فؤاد أنه كان يطلق على الكدوانى أيام الدراسة بالجامعة "مومباه" قائلا، أصل ماجد كان ابن ناس أوى كدة والوحيد اللى معاه عربية فينا وكان يرتب فلوسه فى المحفظة وتطلع منها بتلمع عشان كدا كنت بقول عليه "مومباه"

أما الفنان سيد رجب كشف لماذا كان يطلق عليه لقب المقهور فى بداية مشواره قائلا، قعدت فترة كدا أعمل دور الرجل الغليان والفلاح الفقير والحبيب مكسور الجناح فطلع عليًا لقب المقهور لغاية ما جالى مسرحية كنت هعمل دور الشاطر حسن وكان فى دور تانى بتاع أمنا الغوله فقررت اعمل دول الغوله عشان اطلع من لقب المقهور.

فيلم "وقفة رجالة"، من بطولة ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وبيومى فؤاد، وشريف دسوقى، ومحمد سلام، وأمينة خليل التى تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجى فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشرى ماجيك بينز.

وقفة رجالة تدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.