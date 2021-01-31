فن ومشاهير

هنيدي يواجه الزومبي.. الإعلان الأول لفيلم "الإنس والنمس" (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

روّج النجم محمد هنيدي، لفيلمه الجديد "الإنس والنمس" ونشر الإعلان الأول له عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وعلّق هنيدي على إعلان فيلم "الإنس والنمس" قائلا: "اوعى الزومبي، هتشوفوني في مواجهة الزومبي في فيلم (الإنس والنمس) قريبا جدا، واللي بيخاف يروح".

فيلم " الإنس والنمس" بطولة النجوم: محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومي فؤاد، محمود حافظ، محمد جمعة، وشريف دسوقي، وعارفة عبد الرسول وغيرهم، من تأليف كريم حسن بشير، إخراج شريف عرفة، وإنتاج الماسة للإنتاج الفني.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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