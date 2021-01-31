"مكافأة مليون جنيه لأي مواطن يرشد عن النمر".. محمد إمام يروج لمسلسله في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

روّج الفنان محمد إمام، لمسلسل "النمر" والذي يخوض به السباق الدرامي الرمضاني المقبل.

ونشر إمام، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، صورة لمانشيت صحفي بعنوان "مطلوب حيا أو ميتا.. مكافأة مليون جنيه لأي مواطن يرشد عن النمر.. تنبيه هام: المجرم شديد الخطورة".

وعلّق إمام على الصورة قائلا: "توكلنا على الله.. النمر.. رمضان 2021 إن شاء الله".

مسلسل "النمر" من بطولة النجوم: محمد إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح، وإيناس كامل، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".