عمرو دياب في سيارته وهنا الزاهد بإطلالة أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

عمرو دياب

نشر الهضبة عمرو دياب صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من داخل سيارته في دبي.

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة سوداء أنيقة.

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

راندا رياض

نشرت راندا رياض زوجة الفنان محمد الشرنوبي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس قصيرة.

شذى حسون

نشرت الفنانة شذى حسون صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية أنيقة.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال، لاقت الصورة إعجاب متابعيها.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية أنيقة.

نادر حمدي

نشر الموزع الموسيقي نادر حمدي صورة تجمعه بزوجته المنتجة سارة حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال قضاء شهر العسل.

نسرين أمين

نشرت الفنانة نسرين أمين صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وسط الزهور.