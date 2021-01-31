بالفيديو – يوم برفقة عاصي الحلاني في مزرعته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: نشر فارس الغناء العربي عاصي الحلاني، فيديو يظهر فيه بمزرعته الخاصة في بلدة الحلانية بمحافظة البقاع في لبنان، شارك من خلاله متابعية على مواقع التواصل الإجتماعي بلقطات حصرية خلال فترة الحجر المنزلي. وعلّق عاصي الحلاني على الفيديو قائلًا: “شو رايكم بيوم في الطبية”.

وكانت جولة في مزرعة عاصي الحلاني التي تضم اسطبلات للخيول الأصيلة وحدائق غناء وجلسات عربية هي المفضلة لدى عاصي الحلاني في أوقات الراحة.

على صعيد آخر، قرر عاصي الحلاني تأجيل طرح ألبومه الجديد الذي كان مقررًا أن يُصدر في الفترة الراهنة بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات وذلك بسبب الوضع العام في لبنان والعالم العربي، وعودة انتشار فيروس كورونا. ومن المقرر أن يُصدر أغاني الألبوم تباعًا على طريقة السينغل في خطة تسويقية يتم حاليًا الإتفاق عليها مع القائمين على شركة “روتانا”.

نفيد بالذكر أن عاصي الحلاني طرح منذ فترة أغنية “رجعتيني لبدايتي”، وهي من كلمات عبير أبو إسماعيل وألحان حسان عيسى وتوزيع عمر صباغ، أمّا الكليب الخاص بها تم تصويره في مزرعة عاصي ويحمل توقيع المخرج أحمد المنجد.