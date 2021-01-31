بعد 88 يوما من الإغلاق بسبب كورونا.. متاحف الفاتيكان تعيد فتح أبوابها الاثنين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت متاحف الفاتيكان أنها ستعيد فتح أبوابها الاثنين بعد إغلاق دام 88 يومًا بسبب قيود فيروس كورونا، في أطول إغلاق منذ الحرب العالمية الثانية.

وسيفتح الموقع المشهور عالمياً، بما في ذلك كنيسة سيستينا، أبوابه للجمهور من الاثنين إلى السبت، لكن يجب حجز التذاكر مسبقًا لزيارات محددة زمنياً.

واغتنم القائمون على المتاحف فترة الإغلاق في إطار تدابير الحكومة الإيطالية لوقف انتشار كوفيد-19، لتنفيذ أعمال صيانة وتجديد. وشمل ذلك نفض الغبار بعناية عن اللوحات الجدارية التي تعود إلى القرن الخامس عشر في كنيسة سيستينا، التي تجذب عادة ستة ملايين زائر سنوياً.

تأتي هذه الأخبار وسط تخفيف إيطاليا القيود المفروضة لتطويق انتشار الفيروس، مع تصنيف المناطق الإيطالية كافة باستثناء خمس مناطق في الفئة “الصفراء” منخفضة المخاطر اعتباراً من الاثنين.